-ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ BURSA (A.A) - 14.11.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir karakolda meydana gelen olayda, şehit olan polis memuru Halil Kazan için Bursa Acemler Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törene, şehit polis memuru Halil Kazan'ın eşi Medine ve oğlu Bilal (10) ile babası Mehmet, annesi Turhane ve ağabeyi Ahmet Kazan, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Vali Vekili Selim Yenigün, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Vecihi Halil İyigün, Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, İl Müftüsü Mahmut Gündüz ve polis memurunun mesai arkadaşları katıldı. Şehit polis memurunun ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, eşi Medine Kazan'ı bayan polis memurları sakinleştirmeye çalıştı. Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, dün akşam İnegöl'de yaşanan elim olaydan ötürü çok üzgün olduklarını söyledi. Muhtemelen psikolojik rahatsızlık geçiren bir arkadaşlarının açtığı ateş sonucu isabet eden kurşunlardan bir polis memurunun şehit olduğunu, 2 polis memurunun da yaralandığını kaydeden Yılmaz, bir yandan büyük üzüntü yaşadıklarını diğer yandan da kolluk görevini yürüterek olayla ilgili adli ve idari soruşturmayı sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, adli soruşturmayı İnegöl Cumhuriyet Savcılığının sürdürdüğünü, idari soruşturma için de Emniyet Genel Müdürlüğünün 2 polis başmüfettişini görevlendirdiğini bildirdi. Halil Yılmaz, ''Soruşturma sürüyor. Bir taraftan soruşturma, bir taraftan da yaraları sarmak için çalışmalar sürüyor'' dedi. Konuşmanın ardından Bursa Müftüsü Mahmut Gündüz, dua okudu. Daha sonra şehit polis memuru Halil Kazan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Serçeören köyüne gönderildi. -EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ KÖKSAL'DAN YARALI POLİSLERE ZİYARET- Öte yandan, Emniyet Müdürü Oğuz Kağan Köksal, tören öncesi olay sırasında yaralanan polis memurları Murat Solaklı ve Selahattin Arslan'ı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Murat Solaklı'yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Köksal, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Olay muhtemelen cinnet olayı. Soruşturma sürüyor'' dedi.