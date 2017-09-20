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Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören (geniş haber)

  Çağatay KENARLI-Taner YENER-İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL,(DHA) Gaziosmanpaşa'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu şehit olan 15 aylık polis memuru Anıl Kaan Aybek için tören düzenlendi

20 Eylül 2017 19:38

 

Çağatay KENARLI-Taner YENER-İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL,(DHA) Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu şehit olan 15 aylık polis memuru Anıl Kaan Aybek için tören düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Vatan Caddesi\'nde bulunan yerleşkesinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri yetkililer ile şehit Anıl Kaan Aybek\'in yakınları katıldı. 
 
VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞAN BİR KAHRAMANDI
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan törende yaptığı konuşmada, “Şehit Anıl Kaan Aybek, vatandaşların can güvenliği için zalimlerle karşı karşıya gelmeyi görev bilen bir kahramandı\" dedi. Çalışkan\'ın konuşmasının ardından İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz dua etti. Tören sonrasında şehit Aybek\'in naaşı meslektaşların ve yakınlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Şehidin cenazesi, Küçükköy Merkez Camisi\'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedilecek.

(FOTOĞRAF)

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