Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Adliyesi önünde teröristlerin saldırısını önlemek isterken girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin son yolculuğuna uğurlandı Şehit polis Sekin'in cenazesi Elazığ'ın Baskil ilçesinde defnedilecek.

Sekin'in cenazesi bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki babaevi önüne getirildi. Cenaze Elazığ'daki baba ocağında helallik alınmasından sonra törenin yapılacağı Baskil ilçesine götürüldü. Şehit polis memuru Sekin'in naaşı Elazığ Belediyesine ait cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı. Şehidin cenazesinin morgdan alınması sırasında büyük kızı Zeynep Dila gözyaşları içerisinde annesine, "Anne ne olur babamı götürmesinler" dedi.

"Annemin 3 yiğidi daha var"

Sabah saat 11.00'da Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alınan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki babaevine getirilerek helâllik alındı. Şehit polis Sekin'in cenazesinin getirilişi sırasında tabuta dokunan yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin kız kardeşi gözyaşları arasında, "Annemin 3 yiğidi daha var" diyerek ağıt yakarken, burada okunan duaların ardından cenaze, karayolu ile toprağa verilmek üzere Baskil İlçesi'ne götürüldü.

Burada öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra şehit polis Fethi Sekin'in cenazesi, Doğancık Köyü'nde iki ay önce ölen annesinin yanında açılan mezara defnedilecek. Bu arada şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in olaydan bir gün önce böbrek ameliyatı olduğu ve tedavi için halen hastanede yattığı öğrenildi.