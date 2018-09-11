Şehit polis Çiçek ile babaannesi, yan yana defnedildi

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - HAKKARİ\'de terör örgütü PKK\'nın geçen ay el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek (24) ile torununun şehadet haberini alınca fenalaşarak, hayatını kaybeden babaanne Zeliha Çiçek\'in (110) cenazeleri, Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesinde düzenlenen törenin ardından yan yana toprağa verildi.

Hakkari\'de PKK\'lı teröristlerce 3 Ağustos\'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek\'in cenazesi, uçakla Kahramanmaraş Havaalanı\'na getirildi. Şehit Çiçek\'in cenazesi, buradan kara yoluyla Afşin ilçesinin Arıtaş Mahalle Mezarlığı\'na götürüldü. Torununun acı haberini alınca fenalaşarak, yaşamını yitiren Zeliha Çiçek\'in cenazesi ise Afşin Devlet Hastanesi\'nin morgundan alınıp, aynı mezarlığa getirildi. Şehit polis memuru Çiçek ile babaannesi için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehidin babası Mehmet ile annesi Şemsi Çiçek, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Törende yakınları, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. İkindi vakti önce şehidin sonra da babaannesinin cenaze namazları, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılıp, helallik alındı. Bekar olduğu öğrenilen şehit özel harekat polisi Bayram Çiçek ile babaannesi Zeliha Çiçek\'in cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda gözyaşlarıyla defnedildi.



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