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Yaşam

Şehit polis Aksaray'da toprağa verildi AKSARAY (A.A)

14 Eylül 2011 22:13

-Şehit polis Aksaray'da toprağa verildi AKSARAY (A.A) - 14.09.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Yavuz Bayal'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da defnedildi. Bayal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle Aksaray Polis Meslek Yüksekokuluna götürüldü. Daha sonra baba evine götürülen şehidin cenazesi, burada yakınlarından ''Helallik'' alınmasının ardından Aksaray Ulu Cami'ye getirildi. Vatandaşlar, sık sık ''şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' gibi sloganlar atarak terörü lanetledi. Eşinin tabutuna sarılan Tuba Bayal, ''Seni çok seviyorum. Ben sensiz yaşayamam'' diyerek gözyaşı döktü.  Şehidin tabutundaki Türk bayrağını alan Aksaray Valisi Orhan Alimoğlu, ''Bu bize şehidimizin emanetidir'' diyerek Tuba Bayal'a teslim etti. Şehit Yavuz Bayal'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namasının ardından Aksaray şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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