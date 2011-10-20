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Şehit polis Adana'da toprağa verildi ADANA (A.A)

20 Ekim 2011 15:11

-Şehit polis Adana'da toprağa verildi ADANA (A.A) - 20.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Şaban Kılıçarslan memleketi Adana'da toprağa verildi. Şehit Şaban Kılıçarslan'ın cenazesi Seyhan Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak, merkez Çukurova ilçesi Şambayad Mahallesi'ndeki evine götürüldü.  Çocuk yaşta annesini ve babasını kaybeden bu nedenle dedesi tarafından büyütüldüğü öğrenilen şehit polis Şaban Kılıçarslan'ın anneannesi Rabia Sav (86) cenaze aracını görünce gözyaşlarına hakim olamazken, ''Öksüz büyüttüm ben onu. Nasıl kıydılar sana şehit yavrum benim. Böyle mi gelecektin evine'' diye ağıt yaktı. Daha sonra Buruk Mezarlığı'na götürülen şehidin cenazesi, kılınan namazının ardından mezarlıktaki polis şehitliğinde toprağa verildi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, şehidin oğlu Furkan'a tabutun sarılı olduğu Türk Bayrağını verdi. Törene şehidin eşi İnci, çocukları Mustafa Efe, Almira ve Furkan'ın yanı sıra yakınları, AK Parti Adana milletvekilleri Necdet Ünüvar, Necati Çetinkaya, Fatoş Gürkan, Mehmet Şükrü Erdinç, CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, 6. Kolordu Komutanı Vekili Tümgeneral Sezai Bostancı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Kuş, Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kebude ve diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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