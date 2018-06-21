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Şehit pilotun ismi, okulda yaşatılacak

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi'nde eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy’un ismi, kazanın yakınlarında meydana geldiği Ovaören köyündeki ortaokulda yaşatılacak

21 Haziran 2018 17:08

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Gülşehir ilçesi\'nde eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy’un ismi, kazanın yakınlarında meydana geldiği Ovaören köyündeki ortaokulda yaşatılacak.
Nevşehir’in Gülşehir İlçesi Ovaören köyündeki ortaokulun adı \'Gülşehir Ovaören Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy Ortaokulu\' olarak değiştirildi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, şehit Pilot Yasin Boy’a Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. Okulun, Gülşehir Ovaören Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy Ortaokulu olarak anılmasının gurur verici olduğunu ifade eden Vali Aktaş, isim değişikliğinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

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