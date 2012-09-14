Şehit pilotun babası: Şehit ne Genelkurmay'ın ne devletin umrunda

Düşen RF-4 jetinde ölen diğer pilot Gökhan Ertan'ın babası da konuştu. Ali Ertan, "Şehit, ne Genelkurmay’ın ne devletin umrunda" dedi.

Türkiye’ye ait RF-4 keşif uçağının 22 haziranda düşürülmesi sonucu yaşamını yitiren ve naaşlarına olaydan 12 gün sonra Akdeniz’in derin sularında ulaşılan pilotlar yüzbaşı Gökhan Ertan ile teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un otopsi raporları ailesiyle hâlâ paylaşılmadı.

Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un babası Osman Aksoy’un ardından pilot yüzbaşı Gökhan Ertan’ın babası da, oğlunun otopsi raporunun açıklanmasını istedi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya'ya konuşan baba Ali Ertan, “Şehitlik mertebesi kadar yüksek bir makam yok ama devlet bu olayı aydınlatmak, bunun raporunu açıklamak mecburiyetinde” diye konuştu.

Acılı baba şunları söyledi: “Ben oğlumu, yüzbaşımı vermişim. Devlet bunu, ölüm raporunu, uçağın düşüş sebebini açıklamak zorunda. İyi veya kötü, nasıl olursa, devletin açıklamak mecburiyeti ve sorumluluğu var. Gizli bir şey olmaması lazım. Devlet bunu, 75 milyona karşı borçlu, sorumlu. Açıklanmazsa, kuşku uyandırır. O zaman benim aklıma, Allah göstermesin, devletin sorumluları himaye ettiği gelir.”

Genelkurmay'a sitem

Genelkurmay’a sitemlerde de bulunan Ali Ertan, “Şehidin bir tanesi de bir, 25’i de bir. Zaten Genelkurmay’ın da umurunda değil, devletin de umurunda değil şehit. Beni günlük olarak Genelkurmay Başkanı arasa ne yazar. İnsanlar öldükten sonra, siyasiler olsun, diğerleri olsun, ‘başın sağolsun’ der unutur, geçerler” ifadelerini kullandı.

'Otopsi raporu gizlenemez'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Malatya Cumhuriyet Savcılığın’daki dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle otopsi raporlarının gizlenmesine tepki gösterdi. Ailelerin bilgi ve belgelere ulaşmasının kısıtlanamayacağını vurgulayan Tanrıkulu, “Otopsi raporuna gizlilik kararı konulamaz. Ailelerin haklı endişeleri giderilmeli” dedi.