Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal, son yolculuğuna uğurlandı

Nihat BIÇAK-Mehmet İNAN-Enver Fatih TIKIR/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- İZMİR Çiğli\'de dün düşen askeri eğitim uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal (37), bugün anne ve babasının yaşadığı Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde Şehit Yüzbaşı Yunus Bal\'ın babası oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı dökerken, şehidin 6 aylık hamile eşi Tuğba Bal ayakta güçlükle durarak taziyeleri kabul etti.

İzmir\'de dün Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalandıktan bir süre sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi\'nde boş bir araziye düşen SF-260D tipi eğitim uçağında bulunan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29) şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Şehit Yüzbaşı Yunus Bal\'ın acı haberi, Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Cevriye Bal ve babası İsa Bal\'a, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi.

SON KEZ BABAEVİNE GETİRİLDİ

Şehit Yüzbaşı Yunus Bal\'ın cenazesi bugün saat 11.00 sıralarında askeri uçak ile önce Yenişehir Askeri Havalanı\'na buradan da anne ve babasının yaşadığı Yenigün Mahallesi\'ndeki TOKİ Konutları\'na getirildi. Burada yapılan törende dualar okundu helallik alındı. 5 yaşında kızı bulunan Şehit Yüzbaşı Bal\'ın 6 aylık hamile eşi Tuğba Bal ayakta güçlükle durmaya çalışırken, babası İsa Bal ise oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.

ASKERİ TÖREN İLE UĞURLANDI

Şehit Yüzbaşı\'nın cenazesi daha sonra öğle saatlerinde Anadolu imam hatip lisesi bahçesine getirildi. Burada yapılan törene şehidin annesi Cevriye, babası İsa ve eşi Tuğba Bal ile üç kardeşinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ak Parti Bursa milletvekilleri Zekeriya Birkan, Hüseyin Şahin, CHP Milletvekili Ceyhun İrgil, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile çok sayıda bürokrat ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit Yüzbaşı Yunus Bal\'ın cenezesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında bulunan şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.



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