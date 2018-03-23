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Şehit Pilot Üsteğmen, Samsun'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

23 Mart 2018 21:01

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy\'un cenazesi, memleketi Samsun\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy\'un cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı\'nda karşılandıktan sonra Zeytinlik Mahallesi\'ndeki baba evine getirildi. Evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Burada şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun başında dua etti. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Meriç Eymen Boy da bir yakının kucağında babasının cenaze aracının içindeki tabutunun yanına getirildi. Meriç Eymen, şehit babasının tabutuna son kez baktı. Burada Kuran-ı Kerim okunup, helallik alındı.
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy\'un cenazesi daha sonra cenaze töreni için Büyük Cami\'ye getirildi. Şehit babası Ayhan Ramazan Boy, Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehit babası güçlükle ayakta durabildi. Çağla Boy da şehit eşinin tabutuna sarılıp ağladı. Eşinin tabutunu öpen Çağla Boy, \"Aşkım sana doyamadım. Yiğidim\" dedi.
Şehidin annesi Güllü, dedesi Recep, şehidin ağabeyi Rasim ve kardeşi Hava Astsubay Levent Boy da gözyaşı döktü.
Düzenlenen cenaze törenine ayrıca Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy\'un cenazesi ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından bir süre kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Ardından şehidin cenazesi Kıranköy Mezarlığı\'ndaki şehitlikte toprağa verildi. 

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