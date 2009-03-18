Şehit pilot toğrağa verildi

Konya'da eğitim uçuşunda düşen F-4 savaş uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Pilot Üsteğmen Murat Türkmen, memleketi Amasya'da toprağa verildi.



Konya'nın Altınekin İlçesi Ayışığı Köyü yakınlarında eğitim uçuşunda düşen F-4 savaş uçağında şehit olan28 yaşındaki Hava Pilot Üsteğmen Murat Türkmen, memleketi Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde toprağa verildi.



59 yaşındaki Hayrettin Türkmen, şehit oğlunun ardından el sallayarak veda ederken şehit annesi, 56 yaşındaki Zübeyde Türkmen, yakınları tarafından teselli edildi. Şehidin öğretmen eşi, 25 yaşındaki Elif Gonca Türkmen tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nden dün havalanan F-4 tipi eğitim uçağı, Altınekin İlçesi'ne bağlı Ayışığı Köyü yakınlarında düşerken Pilot Üsteğmen Murat Türkmen şehit oldu, Pilot Yüzbaşı Uğur Aydın yaralı olarak kurtuldu. Şehit Üstteğmen Murat Türkmen için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze daha sonra askeri uçakla memleketine gönderildi.



Askeri uçakla Merzifon 5'inci Ana Jet Üssü'ne getirilen şehidin cenazesi buradan Hava Hastanesi'ne götürüldü. Bir süre bekletildikten sonra da Mahsen Mahallesi'ndeki babaocağına getirildi. Buradaki törende baba Hayrettin Türkmen ve anne Zübeyde Türkmen oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Anne Türkmen, ``Yavrumu gösterin bana. Ah yavrum, ben sana doyamadım'' diyerek ağıt yakarken, baba Hayrettin Türkmen oğluna el sallayarak veda etti. 1 yıllık eşi şehit olan öğretmen Elif Gonca Türkmen yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Törenin ardından trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi boyunca oluşturulan kortej eşliğinde taşınan cenaze, Dönertaş Camii'ne getirildi. Murat Türkmen'in cenazesi, burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hava Şehitliği mezarlığına götürüldü. Şehitlikte yapılan son tören ardından anne, babası ve öğretmen eşi Gonca Türkmen Türk Bayrağı'na sarılı tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı. Şehit Türkmen gözyaşları arasında defnedildi.



Şehit Pilot Üsteğmen Murat Türkmen'in cenazesine Amasya AKP Milletvekili Akif Gülle, CHP Milletvekili Hüseyin Ünsal, Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Hava pilot Tuğgeneral Kazım Öndül, Amasya'daki 5'inci Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tayfur Fikret Erbilgin, Amasya 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Can Atan, Amasya Valisi Celalettin Lekesiz ile şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



Bu arada Hava Hastanesi'nde tedavisi devam eden Pilot Yüzbaşı Uğur Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



