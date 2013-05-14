Şehit pilot: Kendimi göklerde özgür hissediyorum baba

Osmaniye Amanos Dağları bölgesinde f-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot üsteğmen Hamza Gümüşsoy'un babası emekli öğretmen Yunus Gümüşsoy, oğlunu uçurup, sevdasına gönderdiğini belirtti. Gümüşsoy, "Oğlum, 'göklerde hür hissediyorum baba' diyordu' dedi.

Oğullarının şehit düştüğünü Mersin'deki yazlıklarında haber alan annesi emekli öğretmen Zübeyde Gümüşsoy ve babası Yunus Gümüşsoy, bugün sabaha karşı memleketleri Aksaray'daki evlerine geldi.



'Oğlumu sevdasına uçurdum'



Akrabalarının taziyelerini kabul eden 2'si kız 3 çocuk babası Yunus Gümüşsoy, oğlunu sevdasına uçurduğunu belirtti. Oğlunu en son 2 hafta İncirlik'deki nöbetinde gördüğünü ifade eden Gümüşsoy, "Göklerde hür hissediyorum baba diyordu. Oğlum sıkıyor muyum seni dedim. Yok baba derdi. En son iki hafta önce İncirlik nöbetinde görüşmüştük. Oğlumu vatana kurban verdim. Vatan sağ olsun" diye konuştu.



'Şehit olduğu için gurur duyuyorum'



Anne Zübeyde Gümüşsoy ise evladını yetiştirip vatana yolladığını belirterek, "Şehit olarak geliyor, acımı içime basacağım artık. En son telefonla görüştük. Çok şaka yapardı benim ile ilgili. Sürekli neşelendirirdi. Saygılıydı ve her zaman için gurur duydum oğlum. Tertemiz yetiştirdim. Vatana yolladım. Şimdi şehit olduğu için gurur duyuyorum" dedi.



Hayali 'SoloTürk' pilotu olmaktı



Şehidin Gümüşsoy'un, gövdesinde altın rengi ay-yıldız bulunan 'SoloTürk' uçağı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan şehidin silah arkadaşları, Hamza Gümüşsoy'un en büyük hayalinin 'SoloTürk' pilotu olduğunu belirtti. Gümüşsoy'un 2008'de Hava Harp Okulu'ndan mezun ve bekar olduğu belirtildi. Cenazesinin ise bugün memleketi Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.