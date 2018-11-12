Şehit Pilot Binbaşı Ahmet Duman'ın adı ilkokulda yaşayacak

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- ANKARA\'da 2013 yılında, Kara Havacılık Komutanlığı\'na ait helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Havacı Binbaşı Ahmet Duman\'ın adı, doğum yeri Kırıkkale\'de bir ilkokula verildi.

Kırıkkale\'de ilkokulun salonunda düzenlenen törende, Şehit Ahmet Duman\'ın öz geçmişi okunarak fotoğrafları sinevizyonda gösterildi. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Vali Yunus Sezer, şehidin annesi Hatice Duman\'a Kuran-ı Kerim ve çiçek takdim etti. Törende bir konuşma yapan Şehit Kara Havacı Binbaşı Ahmet Duman\'ın annesi Hatice Duman, \"Bugün can parçamın unutulmaz acısı yüreğimde yaşarken, aynı zamanda şehitlik mertebesine erişen binbaşımın annesi olma gururuyla karşınızda bulunmaktan onur duymaktayım. Ben bir anneyim. Göğsümüzü kabartan şehadetinde bile bizleri gururlandıran Ahmet\'imin annesiyim. Biliyorum hasreti hiç bitmeyecek, özlemi hiç bitmeyecek yüreğimde, benim yavrum, annesi ve babasını en kıymetlisi olarak gören, bizim için yanıp tutuşan, \'Vatan denilince gerisi teferruattır\' sözüyle yaşayan gurur madalyamızdır\" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise \"Bugün çok anlamlı bir hizmet için buradayız. Şehitlerimiz başımızın tacı. Şehitlerimizin isimlerinin okulların bir köşesinde ebediyen yaşatılması çok önemli. Şehitlerimizi gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza emanet ediyoruz. Onların kalplerinde yaşamaları için kalplerinde köşe yapıyoruz. Bu açıdan bu değerli hizmeti düşünen mesai arkadaşlarına, okul yönetimimize, emeği geçenlere teşekkür ederim\" diye konuştu.



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