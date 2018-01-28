Şehit Özel Harekatçı anısına Muay Thai Şampiyonası yapıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)



KAYSERİ’de 2016 yılında Şırnak’ta şehit olan Özel Harekat Polisi Muzaffer Tufaner anısına Muay Thai Şampiyonası düzenlendi.

Muay Thai il temsilciliğinin 2017 - 2018 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, büyükler ve gençler bay-bayan kategorilerinde gerçekleşti. Talas Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara toplam 230 sporcu katıldı. Dereceye girenler Türkiye Şampiyonası\'nda Kayseri’yi temsil edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Muay Thai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri il temsilcisi, aynı zamanda şampiyonaya adı verilen Muaffer Tufaner’in silah arkadaşı Özel Harekat Polisi Fatih Kağan Ulu, amaçlarının şehitlerin adını yaşatmak olduğunu belirterek, “Şehitlerimizin sporcularımız tarafından bilinmesi ve bayrak, vatan bilincini gençlerimize aşılamak için bu şampiyonaya bir şehidimizin adını verdik. Kayserimizin değerli antrenörlerinin, yöneticilerinin ve sporcularının bu değerler eşliğinde yarışması çok önemliydi. Şampiyonaya adını verdiğimiz Özel Harekat Polisi Muzaffer Tufaner’in ailesi ve silah arkadaşları buradaydı, onlara da teşekkür ediyoruz. Bizim il temsilciliği olarak amacımız burada sporu ve sporcuyu destekleyerek sporcu sayımızı artırmak\" diye konuştu.

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