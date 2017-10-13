Şehit onbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- ANKARA Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı\'nda askerliğini yaparken, süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan 21 yaşındaki topçu onbaşı Daha Çelik, memleketi Bursa\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Yıldırım İlçesi\'ndeki Mevlana Mahallesi\'nde oturan Nazime ve Muhlis Çelik çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan Daha, 2 ay önce uzun dönem asker oldu. Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı\'nda onbaşı olarak vatani görevini sürdüren Çelik, iddiaya göre, 5 Ekim günü kullanma süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralandı. GATA\'da tedavi görürken dün sabah şehit olan Daha Çelik için bugün memleketi Bursa\'da cuma namazının ardından Dikkaldırım Mihraplı Camii\'nde askeri tören düzenlendi.

Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Eski İçişleri Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Nazime ve babası Muhlis Çelik ile birlikte kardeşleri ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken kendilerine askerler destek oldu. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Daha Çelik\'in cenazesi Hamitler Askeri Şehitliği’nde toprağa verildi.



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