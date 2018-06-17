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Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'deki kabri Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğradı

17 Haziran 2018 15:53

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir\'in, Niğde\'deki kabri Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğradı.
Özellikle Ankara, Adana, Gaziantep\'ten gelen vatandaşlar şehit Halisdemir\'in, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan mezarında dua etti. Gaziantep’ten geldiğini söyleyen Batuhan Yalçın, şehit Ömer Halisdemir’in tarihte unutulmayacak bir kahraman olduğunu söyledi.

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