Şehit olmadan önce çocukları sevindirdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 2 gün önce görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru, ölümünden 10 dakika önce ilköğretim öğrencilerine çikolata ve simit dağıtmış.



Oğulları İsmail Özbek'i (34) dün toprağa vererek acıların en büyüğünü yaşayan Özbek ailesi, Kestel ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.



Ziyaretçileri metanetle karşılayan anne Güleser ve baba Mustafa Özbek, oğullarının şehit olmasının gururunu yaşıyor.



‘Silahın önüne geçti, milleti kurtardı’



Anne Güleser Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröre karşı artık çare bulunmasını ve kimsenin ağlamamasını istediğini söyledi. Teröristlere direnmeyi sürdüreceklerini ifade eden Özbek, şöyle konuştu:

"Benim yavruma nasıl kıydılar. Yavrumun hiçbir suçu yok. Benim oğlum kimsenin canını yakmadı ama onun canını yaktılar. Teröristlere karşı direneceğiz. Benim yavrum aslanlar gibi gitti. Herkese siper oldu benim oğlum. Benim cesaretli, aslan yavrum. Benim yavrum aslan gibiydi, merhametliydi. Kurşunların önüne geçti, herkesi kurtardı. Benim oğlum şehitlerin en rütbelisi olur inşallah. Benim yavrum kendi yavrusunu bıraktı da milleti kurtardı. Benim yavrum silahın önüne geçti, milleti kurtardı. Benim yavrumun yaptığı şeyden niceleri kurtuldu. Daha ne diyebilirim."



‘Torunumu polis yapacağım’



Özbek, 6 yaşındaki torunu Ömer'i polis olması için yetiştireceğine ve teröristlerin üzerine göndereceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yılmayacağım hiçbir zaman. Torunumu yine polis yapacağım. Onlar hiç sevinmesin. Ama benim yavrumun da kanı yerde kalmasın. Adalete güveniyorum. Oğlumun kanı yerde kalmayacak. Benim yavrum çok cesaretli bir polisti. Hiçbir görevden kaçmazdı. Benim yavrum Türkiye'nin şehididir. Birçok şehirde başarılı görevler yaptı. Görev aşkı yüzünden oğlunu bile çok az görüyordu."



Acılı anne, beraber yaşadıkları oğlu için oturdukları mahallede ev kiraladıklarını ifade ederek, "Ancak bu evde oturmak oğluma nasip olmadı. Boyalarını aldı ama içine giremedi yavrum" dedi.



Şehit polis memurunun babası Mustafa Özbek de oğlunun çok merhametli olduğunu ifade etti.



Olaya tanık olan bir kişinin anlattığına göre, oğlunun ölmeden 10 dakika önce ilköğretim öğrencilerine çikolata ve simit dağıttığını belirten Mustafa Özbek, "Oğlum çok merhametliydi. Kestel'de herkes bilir. Onun ekmeğini yemeyen yoktur. Ekmeğini herkesle paylaşan bir insandı. Görev aşkı da her şeyden üstündü onun için. Özellikle hep uç noktalarda görev yapmak isterdi" diye konuştu.

