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Şehit olan 4 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için tören düzenlendi

18 Aralık 2013 15:39

Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Komutanlığı'na ait S-70 Sikorsky tipi helikopterin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için tören düzenlendi. Şehit 4 askerin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi

Güvercinlik Üssü Kara Havacılık Kışlası'ndaki törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Kuvvet Komutanları ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, 1. Kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Kurmay Albay Ekrem Çağlar, şehit Kara Pilot Binbaşı Ahmet Duman, Kara Pilot Üsteğmen Emre Acar, Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme ve Teknisyen Kıdemli Başçavuş Erdinç Salkım'ın anısına konuşma yaptı.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Duman'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale, Kara Pilot Üsteğmen Acar'ın Aydın, Teknisyen Başçavuş Uluçeşme'nin Eskişehir ve Teknisyen Kıdemli Başçavuş Salkım'ın Tekirdağ'a gönderildi.

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