Ankara'da askeri helikopter düştü; 4 asker hayatını kaybetti

Ankara'da Gölbaşı yakınlarında eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker hayatını kaybetti.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Kaza, Gölbaşı-Konya Karayolunun 10. kilometresinde Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın da bulunduğu Oğulbey mevkiinde meydana geldi.

İçerisinde 2 pilotun bulunduğu görev uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarparak düştüğü bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevkedildi.