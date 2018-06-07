T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit öğretmenlerin adı kütüphanede yaşayacak

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

07 Haziran 2018 20:48

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Bafra ilçesi Alparslan Türkeş Parkı içerisinde bulunan binanın ikinci katına, Türk Eğitim Sen Bafra Şubesi tarafından şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz\'ın adının verildiği kütüphane yapıldı. Kütüphanenin açılışı için bugün tören düzenlendi. Törene, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Türk Eğitim Sen Bafra Şube Başkanı Hakan Eroğlu, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın ile vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Türk Eğitim Sen Bafra Şubesi Başkanı Hakan Eroğlu, \"Böylesine anlamlı bir çalışmadan dolayı bir araya geldiğimiz için onu duyuyoruz. Katılımınız için teşekkürler. Hep biliriz ki öğretmen yüreklere dokunan, sevgi, saygı, adalet, barış, ilim ve bilim kısacası bir değerdir. \'Bir insanı kötülüklerden uzak tutup iyilik yapmaya teşvik etmek, üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır\' sözü öğretmenliğin ne kadar kutsal bir amaca hizmet ettiğini göstermektedir\" dedi.
Konuşmanın ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan AYDEMİRBAFRA Samsun DHA SAMSUN BafraPKKAybüke YalçınNecmettin YılmazBafraAlparslan Türkeş ParkıEğitim Sen BafraKütüphaneninTörene Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel Bafra Belediye Başkan Yardımcısı HüseyinCumhuriyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24