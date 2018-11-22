T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, Çorum’un Osmancık ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı

22 Kasım 2018 13:54

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, Çorum’un Osmancık ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.
Batman\'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016\'da, ilçe merkezinde bulunduğu araçta PKK\'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum\'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel ve öğretmenler şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın ilçe şehitliğindeki mezarını ziyaret etti. Programda Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi, öğretmenler Yalçın\'ın mezarına çiçek bıraktı. Anma programında duygulu anlar da yaşandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, \"Tüm Türkiye´de olduğu gibi Osmancık´ta da şehit öğretmenlerimizi unutmadık. Hain terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın´a tekrar Allah´tan rahmet diliyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYOSMANCIKDHA BATMAN KozlukPKKAybüke YalçınKasımGünüOsmancıkBatman KozlukHaziranAybüke Yalçın içinEtkinliğeMilli Eğitim Müdürü Seyit Ali BüyükMilli Eğitim Müdürü Mahmut TökelProgramda Kuranı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24