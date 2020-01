Şehit öğretmen Aybüke’yi müdürü anlattı, gözyaşları sel oldu

BURSA, (DHA) - ULUDAĞ Üniversitesi\'ndeki panelde, terör örgütü PKK tarafından Batman\'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran günü düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, anıldı. Aybüke öğretmenin okulda müdürlüğünü yapan Mahmut Işık, şehit öğretmeni ve olay gününü anlattı. Duygulu anların yaşandığı paneli izleyenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Hür Eğitimciler Topluluğu’nun şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına düzenlediği ‘Bir Hüznün Hikayesi’ konulu 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Eğitim Fakültesi Dekanlığı Uğur Mumcu Salonu’nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panele katılan Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlköğretim Okulu’nun öğretmeni Mahmut Işık, okulda 7 ay öğretmenlik yapan şehidi anlattı. Birlikte görev yaptıkları süre içerisinde, Aybüke öğretmenin azmi ve enerjisiyle herkesi kendisine hayran bıraktığını belirten Işık, şunları söyledi:

\"5 ay oldu, şehidimizi kaybedeli. Aybüke, 7 aylık görev sürecinde yaptıklarını bir anlamda şehitlik mertebesine ulaşarak, aldı. Ondan önceki Hasan hocamızı, çok seviyorduk. Herkes, \'Onun yerine sen mi geldin?\' diyordu; ancak inanın 1 ay sonra kimse Hasan öğretmeni konuşmadı. Hemen farkını gösterdi. Şehidimiz, hakikaten çok farklı bir öğretmen rolündeydi. Henüz bir haftalıkken, benden çocuklar için piyano istedi. Öğrencileriyle gündüz 15.30’a kadar ders yapar, sonrasında da onlara müzik eğitimleri verirdi. Okulumuz, maalesef Bingöl’ün pek önde olmayan okullarından biridir. Ona rağmen daha önce duymadığımız müzik aletlerini bize aldırdı ve öğrencilerine eğitimler vermeye başladı. Üstelik öğrencilerden de yoğun bir talep geldi. Aybüke öğretmenimiz, müziği çok severdi. Koridorlarda yürürken, bile şarkı söylerdi. 50 öğrencimize gitar, piyano ve daha birçok müzik aleti konusunda dersler verdi. \'Kalabalık bir sınıf, biraz azalt istersen\' dediğimizde ise \'Ben, bu şekilde çok daha mutlu oluyorum hocam\' derdi.\"

\'MÜDÜRÜM, 5 YIL DA BİTER\' DEDİ

Aybüke öğretmene sevgilerini anlatmaları için öğrencilerine yazılar yazdırdıklarını ve bu yazıları bir kitaba dönüştürdüklerini de dile getiren Işık, Aybüke öğretmenin şehit düştüğü günü de gözleri dolarak, anlattı. Şehit edildiği gün Aybüke öğretmenin kırmızı bir elbise giydiğini hatırlatan okul müdürü Işık, şöyle devam etti:

“9 Haziran günüydü. O gün, karne dağıtılacaktı. İnanın, o zamana kadar saçımda tek beyaz yoktu. O günden sonra oldukça fazla beyaz saçım çıktı. Aybüke’ye o gün \'Bir yılın bitti, 5 yılın kaldı\' dedim. \'Müdürüm 5 yıl da biter\' dedi. Öyle çıktı, gitti. Ramazan ayıydı. Ben de eve gitmiş, dinleniyordum. 10 dakika sonra telefon çaldı. \'Hocam çabuk gelin, öğretmenlerimiz tarandı\' dediler. Koştuk, hastaneye gittik. Aybüke’yi gördüm. 15 dakika sonra da şehit olduğu haberi geldi. Çok zor bir süreçti; ancak öğrencileri de bizler de şehidimizi asla unutmayacağız. 7 ay bizimle kaldı. İnanıyorum ki bıraktığı iz, hiçbir zaman silinmeyecek. O eylemde hedef, belediye başkanıydı. Belediye başkanının aracından 21 kurşun izi çıktı. Kimseye bir şey olmadı; ancak Aybüke öğretmenin bulunduğu araçtan tek bir kurşun izi çıktı. Şoförün kapısına değen bir kurşun, araçta 5 kişi bulunmasına rağmen arka koltukta ortada bulunan öğretmenimize değdi. Bir cuma günü, Ramazan ayında, oruçluyken, şehit oldu. Şehitlik mertebesinin en güzeline layık oldu. Ülkemizdeki herkes de o günden beri bizi yalnız bırakmadı. Halen öğretmenimizin okulundaki müzik odasına enstrümanlar gelmeye devam ediyor. Aybüke’yi seven, onun yolundan gitsin. Aybüke’yi seven, teröre inat, daha çok çalışsın. Türkiye’nin yarınları için yeni Aybüke öğretmenler olmanızı istiyoruz.”

Işık\'ın konuşması sırasında, panele katılanlardan bazılarının ağladığı görüldü.

Panelde konuşan Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru ise eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarına seslenerek, \"Sizler, yarın öğretmen olduğunuzda dünyanın her tarafına gidecek ve diyeceksiniz ki \'Bizim değerlerimiz dinimizden, vatanımızın her tarafında yatan kutsal şehitlerimizin kanından gelir. Bayrağımızın renginden gelir. Bu uğurda ölebilmeyi bilen şehit arkadaşlarımızdan gelir\'. Sizler, çok kutsal bir mesleği icra edeceksiniz. Öğretmenlik, cehaletin tek ilacı olarak bundan sonraki nesillerde baş tacı edilecekse eğer o da sizin sayenizde olacaktır. Anadolu’nun pırıl pırıl çocukları, sizleri bekliyor” dedi.

FOTOĞRAFLI