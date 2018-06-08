Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne günü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- GÜMÜŞHANE\'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli\'de yol kesen PKK\'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki ilkokulda, öğrenciler karne gününde hüzün yaşandı.

Siverek\'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı Mahallesi\'ndeki Necmettin Yılmaz İlkokulu\'nda okuyan öğrenciler, geçen yıl karne dağıttıktan sonra kendileriyle vedalaşıp ayrılan, Tunceli\'de yol kesen PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin öğretmenlerini unutmadı. Öğrencileri, Yılmaz\'ın şehit edilmesinin ardından ikinci kez karne aldı. Öğrenciler, Necmettin öğretmeni hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Bir öğrenci, \"Geçen yıl karnelerimizi Necmettin öğretmen dağıttı. Biz onu çok seviyorduk ve çok özledik\" dedi.

Şehit öğretmenden sonra okula atanan öğretmen Ali Canpolat’ın dağıttığı karneleri alan öğrenciler, ardından masada duran Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafını öperek sınıftan ayrıldı.



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