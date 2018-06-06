Şehit Musa Özalkan'ın ailesinden duygulandıran ziyaret 

İSTANBUL, (DHA) -AFRİN şehidi Musa Özalkan\'ın annesi Hatice Özalkan ve babası Selahattin Özalkan, şehidin isminin verildiği Rami Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi’ni ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın\'ı ziyaret etti.



Duygulu anların yaşandığı ziyaret sonrası Şehit Musa Özalkan\'ın anne ve babası, oğullarının vasiyetini gerçekleştiren Belediye Başkanı Remzi Aydın\'a teşekkür etti. Remzi Aydın da Şehidin ailesine Türk Bayrağı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni anlatan çalışmayı hediye etti.



Kilis’in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütleri ile yaşanan çatışmada Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti ilk olarak Eyüpsultan’da gerçek olmuştu. Rami’de açılan Simurg Bilgi Evine şehit Musa Özalkan’ın adı verilmişti.

Şehit Musa Özalkan’ın vasiyetinin çocuklara özel bir eğitim yuvası olduğu ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi, 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg’un Rami’de açılacak olan Bilgi Evine, Şehit Musa Özalkan’ın adını vermişti.

ŞEHİDİN ADI BİLGİ EVİNDE YAŞATILIYOR

İçerisinde 3 temel eğitim ve 2 atölye sınıfı bulunan Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi’nde çocuklar sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler görüyor. Öğrenciler, okulda gördükleri temel derslere yönelik eğitimlerin dışında, İngilizce dil atölyesi, deney atölyesi, masal atölyesi, resim drama atölyesi ve değerler eğitimi gibi alanlarda da kendini geliştirme fırsatı buluyor.

“GÜZEL, BEREKETLİ BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”

Bilgi Evinin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyetini bir anlamda yerine getiren ilk kurum olduk. Ve gerçekten çocuklarımızın onun farkına varmışlar ki her biri şehidimize ve Mehmetçiklerimize bir mektup yazmışlar, onları bize verdiler. Güzel, bereketli bir çalışma olduğunu görüyorum. İnşallah ülkemizin her alanda olduğu gibi Eyüpsultanımıza da milli birlik ve beraberliğimiz son derece güzel noktalara geliyor” demişti.

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