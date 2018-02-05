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Spor

Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası başladı

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası başladı

05 Şubat 2018 20:23

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA)

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası başladı.
Antalya\'nın Kundu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası, minikler kategorisi yarışmalarıyla başladı. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler erkek ve kadın, Sanda ve Taolu kategorilerinde yapılacak şampiyonada 4 bin 500 sporcu mücadele edecek.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, \"Türkiye\'nin tüm illerinden takımlarımız geldi. Şu anda bin 500 sporcumuz var. Aileleriyle birlikte 3 bin kişiyi konuk ediyoruz. Şampiyonaya minikler ile başladık. Daha sonra gençler ve büyükler turnuvaları başlayacak. Toplam katılımcı 4 bin 500 kişiyi bulacak. Burada Türkiye Milli Takımı\'nı çıkaracağız. Gençlerimizi spora alıştırmayı, sporla beraber yaşamayı, diğer kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Bu turnuva 15 Temmuz Şehidimiz Muhammed Oğuz Kılınç\'ın adına düzenlendi. Şehidimiz Antalyalı olduğu için kendisini burada hürmetle anıp şükran borcumuzu ödemiş olacağız\" dedi.
Şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç\'ın babası Zeki Kılınç, \"Her şeyden önce Antalya\'da böyle bir şampiyonanın evladımın adına yapılmasından dolayı onurluyum ve gururluyum. Bu aynı zamanda şehitlerimize gösterilen minnettarlığın bir ifadesidir. Ne mutlu ki 15 Temmuz\'da canlarını veren fedakar insanları bu milletin unutmadığını görmekteyiz. Çünkü onlar arkasına bakmadan giden öncülerden oldu. Canlarını verdiler ama onların arkasından gelen bu gençlik şehit ve gazilerini unutmayacaklarını en güzel şekilde gösterdi. Suriye\'de vatan evlatları bu devlet, millet, ezan ve bayrak için savaş veriyor. Bundan dolayı da onurlu ve gururluyuz. Bizler evladımızı vermiş olabiliriz, evlatsız yaşayabiliriz. Vatansız ve bayraksız asla\" diye konuştu.
Şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç\'ın annesi Meltem Kılınç \"Oğlumla sağlığında da gurur duydum. Şehitliğiyle de gurur duydum. O çok hayırlı bir evlattı. Hayırlı olduğunu şehit olduktan sonra da çok gördük\" dedi.
Şampiyona 14 Şubat\'ta sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Federasyon Başkanı Mehmet Zeki Akıncı\'nın açıklaması
- Baba Zeki Kılınç\'ın açıklaması
- Anne Meltem Kılınç\'ın açıklaması

(FOTOĞRAFLI)

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