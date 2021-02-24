Şehit mezarlarında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan şehitlikte, şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı. Hırsızlık üzerine kaymakamlık, şehitliğe aydınlatma sistem kurdu. 24 saat gözetlenecek güvenlik kamerası yerleştirilmesi için de çalışma başlattı.
Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Şehitliği'nde, bir ay önce şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, çalınan bayrak direklerinin yenilerinin takılacağını söyledi.
Pirinç bayrak direklerini çalan şüpheli O.B., polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.B. bayrak direklerini satmak için çaldığını söyledi. (DHA)