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 Şehit Melih Sancar'ın cenazesi helallik için evine getirildi 

  Gökhan ÇELİK- Güven USTA- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın cenazesi A

12 Kasım 2018 17:05

 

Gökhan ÇELİK- Güven USTA- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar\'ın cenazesi Avcılar\'daki baba evine getirilerek helallik alındı. 
Şehit Melih Sancar\'ın cenazesi Van\'da düzenlenen törenin ardından öğle saatlerinde İstanbul\'un Avcılar İlçesinde bulunan Denizköşkler Mahallesine getirildi.  Ailenin taziyeleri kabul etmesinin ardından helallik alındı, dualar edildi. Bu sırada acılı ailenin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından, doğup büyüdüğü Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi\'nde bulunan eski evine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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