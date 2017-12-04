Şehit madencileri andılar

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle maden şehitliğini ziyaret eden Türkiye Maden İşçileri Sendikası temsilcileri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası temsilcileri, Soma\'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 madencinin mezarını ziyaret etti. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle şehit mezarlarına karanfiller bırakan sendikacılar, şehit madenciler için Kur\'an okutup dua etti. Sendikacılar Cengiz Topel Meydanı\'nda bulunan sendika binası önünde de lokma döktürdü. Sendikanın Genel Merkez yöneticilerinden Tamer Küçükgencay, 301 madenciyi yitirmenin üzüntüsünü hala yaşadıklarını anlatırken şöyle dedi:

\"İşyerlerinde iş güvenliğinin en önemli unsur olduğunu hatırlatarak, işverenlerin bu konu üzerinde daha dikkatli olmalarını istiyoruz. İş kazalarından uzak iş sağlığı ve güvenliğine ciddi yatırımlar yapan işverenlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Bu da en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Buradan tekrar bu vesile ile tüm madenci arkadaşlarımızın madenciler gününü kutluyorum. Bugün madenci arkadaşlarımızın işyerlerine gidip onlarla biraraya geleceğiz.\"



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