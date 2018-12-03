Şehit kızının, babası adına yaptırdığı kütüphane hizmete açıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Ağaçdibi köyünde PKK\'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman\'ın kızı Şirin Adıyaman\'ın, babası Yusuf Adıyaman adına Gençlik Merkezi\'ndeki kütüphanenin açılışı Vali İdris Akbıyık\'ın katıldığı törenle yapıldı.

Şirin Adıyaman, 1995\'de Hakkari\'nin Ağaçdibi köyünde PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Güvenlik Korucusu babasının adını yaşatmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne bağlı Gençlik Merkezi\'ndeki bir odayı, kütüphaneye çevirdi.

Şehit kızı Adıyaman, kütüphane için sosyal medya hesabında kitap talebinde bulundu. Kısa süre sonra Türkiye\'nin bir çok kentinden şehit korucu adına çok sayıda kitap gönderildi. Kitapların raflara yerleştirilmesiyle kütüphane açılışa hazır hale geldi.

Açılışa; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Baro Başkanı Zeydin Kaya, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Müftü Vekili Şaban Güldal, şehidin oğlu Türkiye Harp Mamulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve şehidin ailesi katıldı.

Açılışta konuşan Vali Akbıyık, kentte gündemlerinin kitap ve eğitim olduğunu belirterek, \"Bütün Hakkarililerin de gündeminin kitap ve eğitim olmasını istiyoruz. Çünkü gençliğimizin ve ülkemizin geleceğini kitapta ve eğitimde görüyoruz. Onun için de Hakkari\'de \'Bir Kitap Bir İnsan\' projesini başlattık. Herkes bir kitap okuyacak. İnsan kitap kadar, kitap da insan kadar kıymetlidir. Tabi ki kitap okumanın yolu da böyle kütüphanelerden, okullardan ve bu mekanlardan geçiyor. Ben bundan dolayı Şehit Yusuf Adıyaman Kütüphanesi\'nin açılmasında emeği geçen kızı Şirin Adıyaman\'a ve emniyet müdürümüze, baro başkanımıza, askerlerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Şehidimize Allah\'tan rahmet diliyoruz\" dedi.

Memleketimizin şehitler sayesinde ayakta durduğunu dile getiren Vali Akbıyık, \"Milletimiz; Çanakkale\'de, Malazgirt\'te, Kurtuluş Savaşı\'nda, 15 Temmuz\'da, Kore\'de şehit verdi. Tabi bu toprakların vatan olması için Hakkarililer de yüzlerce şehit verdiler. İnşallah bundan sonra şehit vermeyeceğiz. İnşallah bundan sonra sonsuza kadar hür, bağımsız ve huzur içerisinde yaşayacağız. Şehidimiz Yusuf Adıyaman\'ın adı artık bu kütüphanede yaşayacak\" diye konuştu.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı törende şehit kızı Elmas Adıyaman da babası Yusuf Adıyaman için şiir okudu. Vaiz Yılmaz Önal tarafından yapılan duadan sonra program sona erdi.



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