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Şehit Kaymakçı'nın cenazesi memleketine getirildi

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, geçen Cuma mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı'nın (20) cenazesi, memleketi Gaziantep'

12 Kasım 2018 15:48

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi\'nde, geçen Cuma mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı\'nın (20) cenazesi, memleketi Gaziantep\'e getirildi. Yakınları şehidin cenazesini gözyaşlarıyla karşıladı.
Şehit Topçu Er Samet Kaymakçı\'nın cenazesi, sabah saatlerinde Van Filo Komutanlığı\'nda düzenlenen törenin ardından Van Ferit Melen Havalimanı\'ndan uçakla Gaziantep Havalimanı\'na getirildi. Şehidin cenazesi askeri törenle karşılandı. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve şehidin yakınları katıldı. Uçağın havalimanına inmesiyle beraber Şehit Kaymakçı\'nın yakınları gözyaşı döktü. Karşılama töreninden sonra Şehit Samet Kaymakçı\'nın cenazesi, toprağa verileceği asri mezarlığa götürüldü.

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