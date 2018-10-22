Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar; 1 ağırlaştırılmış müebbet, 5 tahliye

Mardin’de, eski Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Mardin’in Derik Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün 10 Kasım 2016’da makamına konulan bombanın patlatılması sonucu şehit olmasıyla ilgili Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasına mahkûm etti, 5 sanığın tahliyesine karar verdi.