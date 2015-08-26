Şehit kardeşi: Vatan mı kaldı sağ olacak?

Şemdinli'deki saldırıda hayatını kaybeden iki askerin cenazelerinde Erdoğan ve AKP’ye büyük tepki vardı. Tokat Zile'deki törende Ebru Ceylan, ağabeyinin tabutuna sarıldığı sırada ‘Vatan sağolsun’ denilmesi üzerine ‘Vatan mı kaldı sağ olacak’ diye tepki gösterdi.

Şemdinli’de şehit olan 30 yaşındaki Piyade Astsubay Üst Çavuş Kenan Ceylan için dün memleketi Tokat’ın Zile ilçesinde cemevinde tören düzenlendi.

Şehidin annesi Güner Ceylan, tabutun başında oğlunun resmine sarılarak göz yaşı döktü. Annenin Çocuk bakıcılığı yapan acılı anne, “Hani bana bakacaktın, beni çalıştırmayacaktın?” diyerek ağıtlar yakması yürekleri dağladı.

Şehidin kız kardeşi Ebru Ceylan da ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Gazetecilere tepki gösteren Ebru Ceylan, “Buradan gidin” diye bağırdı. Ağabeyinin tabutunu öpen Ebru Ceylan, bu sırada “Vatan sağolsun” denilmesi üzerine “Vatan mı kaldı sağ olacak? diye tepki gösterdi.

Yıldız’a büyük öfke

Cemevi dedesinin ve il müftüsünün dualarının ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızılca köyünü götürüldü. Şehidin naaşı cenaze aracına konulurkan vatandaşlar “Şehit olmak istiyorum” diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a tepki göstererek, “Bir bakan varmış şehit olmak istiyormuş. Göndersene oğlunu sen de. Hangi bakanın oğlu askerlik yapıyor. Hep biz fakirlerin çocukları ölüyor” dedi. Kenan Ceylan’ın bağlama çalıp türkü söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Şehit Ceylan videoda, Edip Akbayram’ın da seslendirdiği “Sen benden gittin gideli” isimli türküyü bağlamasıyla çalıp söylüyor.

Şemdinli’de şehit olan Ahmet Bıçakçı için Andırın ilçesinde dün tören düzenlendi. Cenazenin getirilişi sırasında anne Meryem Bıçakcı’nın feryadı yürekleri dağladı. Babası Hüseyin Bıçakcı da şehit oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Bıçakcı, “Vatan sağolsun” diyerek tabutu öptü. Şehidin kardeşleri ise törende güçlükle ayakta durdu. Cenaze töreni boyunca vatandaşlar “Katil PKK, işbirlikçi AKP” , “Erdoğan oğlunu askere yolla” sloganları attı. Şehidin cenazesi Andırın Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Kortejin geçişi sırasında bir yurttaş “Büyüklerimiz duysun. Bir çözüm bulun buna. Öyle gözlük takmayla bu işler olmuyor” dedi.