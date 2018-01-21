T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un ailesine acı haber ulaştırıldı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi Giriziyaret Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın (25) Çankırı'daki  ailesine acı haber ulaştırıldı

21 Ocak 2018 23:42

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesi Giriziyaret Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan\'ın (25) Çankırı\'daki  ailesine acı haber ulaştırıldı.
Bitlis’in Hizan ilçesi İncirli köyü güneyinde Giriziyaret Tepe bölgesinde PKK\'ya yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan\'ın Çankırı\'daki baba ocağında yas var. Yüksel Kapdan\'ın şehit olduğu haberi Çankırı Merkez Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi Çilingir Fevzi Usta Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan ailesine akşam saatlerinde İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, askeri erkan ve yetkililer tarafından verildi. Acılı haber üzerine bazı aile bireyleri fenalaşınca evin önünde hazır tutulan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Şehit babası Abdurrahman Kapdan\'ın oturduğu sitede apartman görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Abdurrahman ve Satı Kapdan çiftinin 3 erkek çocuğundan en büyüğü olan şehit Yüksel Kapdan\'ın evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asılırken Çankırı Belediyesi de taziye çadırı kurdu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARICIÇANKIRI DHA BİTLİS HizanGiriziyaret TepeJandarma UzmanYüksel KapdanBitlisin HizanTepePKKMerkez Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara CaddesiFevzi Usta Sokak üzerindeJandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hıdır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24