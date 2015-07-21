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Şehit jandarma onbaşının cenazesi Adıyaman'a getirildi

Cenaze törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderilecek

21 Temmuz 2015 20:37

Güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında dün çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı 22 yaşındaki Müsellim Ünal'ın cenaze töreni düzenlendi.

Adıyaman'da şehit olan Müsellim Ünal'ın cenazesi Adıyaman'da Başbakan Ahmet Davuoğlu, Numan Kurtulmuş ve CHP heyetinin de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderilecek.

Adıyaman’ın merkezi bağlık Kömür Beldesi yakınlarındaki kırsal kesimde dün şehit olan jandarma uzman onbaşı Müsellim Ünal’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morgunda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde son kez helikopterle görev yaptığı Adıyaman’a getirildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nda şehit Ünal için tören düzenlendi.

Törene Başbakan Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP milletvekilleri Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz,  Ali Şeker ve Nurettin Demir ile diğer ilgililer katıldı. Şehit Ünal’ın özgeçmişinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunularak İl Müftüsü Ali Öztürkçü tarafından dua edildi.

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