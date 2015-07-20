T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da çatışma: Bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı duyuruldu

20 Temmuz 2015 20:13

Genelkurmay Başkanlığı, Adıyaman’da jandarmaya uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine çatışma çıktığını ve başlatılan operasyonda bir askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kömür beldesindeki Kurk ve Derinsu mevkilerinde arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açıldığı belirtildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma özel harekat timlerinin sevk edildiği ve çatışmada yaralanan 3 askerden birinin olay yerinde şehit olduğu öğrenildi. Yaralı 2 askerin Adıyaman'da tedavi altına alındığı belirtildi.
      
Çatışmaların devam ettiği bölgede ormanlık alana gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği, barınma amacıyla kullandılan mağaraların bulunduğu kaydedildi.
      
 

 

ETİKETLER

adıyamançatışma bir asker şehit oldupkk2 yaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24