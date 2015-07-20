Adıyaman'da çatışma: Bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığı, Adıyaman’da jandarmaya uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine çatışma çıktığını ve başlatılan operasyonda bir askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kömür beldesindeki Kurk ve Derinsu mevkilerinde arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açıldığı belirtildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma özel harekat timlerinin sevk edildiği ve çatışmada yaralanan 3 askerden birinin olay yerinde şehit olduğu öğrenildi. Yaralı 2 askerin Adıyaman'da tedavi altına alındığı belirtildi.



Çatışmaların devam ettiği bölgede ormanlık alana gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği, barınma amacıyla kullandılan mağaraların bulunduğu kaydedildi.



