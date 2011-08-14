-Şehit Jandarma komandonun evinde yas var İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörist saldırı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Onur Karakuş'un baba ocağında yas var. Şehit Karakuş'un amcasının Habipler Yayla Mahallesi Gülbahçe Sokak'taki evine Türk Bayrağı asıldı. Karakuş'un annesi Havva ile 3 kardeşi burada taziyeleri kabul etti. Aile üyelerinin taziyeleri kabulleri sırasında göz yaşlarını tutamadıkları görülürken, şehit erin babası Veysel Karakuş'un ise memleketi Ordu Mesudiye'de bulunduğu, bu sabah İstanbul'a gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehidin ağabeyi Gökhan Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, komutanların haberi vermek üzere kardeşinin ikamet kaydının bulunduğu Çağlayan'daki eve gittiğini belirterek, kardeşinin şehit olduğu haberini Habipler'deki evde telefonda öğrendiğini söyledi. Karakuş, şeker hastası annesinden kardeşinin şehit düştüğünü gizlediklerini ifade ederek, ''Ağabeylerimle annemi, şekerinin yükseldiğini bahane ederek, Kağıthane Devlet Hastanesine götürdük. Orada doktora gerekli bilgiyi verdik. Doktor da anneme sakinleştirici iğne yaptı. Daha sonra durumu anneme açıklamak zorunda kaldık'' diye konuştu. -''Görevimin başındayım, ne olacaksa olsun''- Gökhan Karakuş, kardeşiyle saldırıdan 2 gün önce telefonda görüştüklerini belirterek, ''Kendisine dikkat etmesini söylediğimde, 'Görevimin başındayım. Ne olacaksa olsun' karşılığını verdi'' diye konuştu. Şehidin çocukluk arkadaşı Berat Çelik de haberi bu sabah Karakuş'un ağabeyinden öğrendiğini belirtti. Onur Karakuş'un askere gitmeden önce kendi tekstil dükkanlarında çalıştığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Onur, işinden evine giden sakin bir çocuktu. Fanatik bir Beşiktaşlıydı. Birlikte maçlara gider, halı saha maçları yapardık. Onur, cuma günü Facebook adresine sanki şehit olacağı içine doğmuş gibi bir ileti yazmış. O iletide, 'Burası Batı değil Doğu, son günümüzde bile şehit olabiliriz' demiş.'' Bu arada, Karakuş'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.