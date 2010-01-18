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Yaşam

Şehit jandarma gözyaşları ile uğurlandı

Batman'ın Sason ilçesinde icra edilen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan İpek toprağa verildi.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Batman'ın Sason ilçesinde icra edilen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Serkan İpek'in cenazesi, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Batman'dan dün (17 Ocak 2010) akşam uçakla Konya'ya getirilen şehidin cenazesi, ambulansla Konya'nın Ereğli ilçesine nakledildi.

Şehit cenazesi, sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Orhangazi Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Evin önünde cenazeyi karşılayan ailesi ve yakınları, sinir krizleri geçirdi. Ardından cenaze, öğle saatlerine doğru tören için kent merkezindeki Ulu Cami avlusuna götürüldü.

Şehidin annesi 60 yaşındaki Sevdiye İpek, törene, çatışmanın yaşandığı Batman'da öğretmenlik yapan şehidin ağabeyi Mehmet İpek, diğer kardeşleri ile katıldı. Şehidin annesi ve kız kardeşleri, tören boyunca ağıt yaktı.

Sevdiye İpek, "Arkanda başka bir kardeşin daha yok ki onu da askere göndereyim. Senin yaşıtların evlendi, daha seni evlendirecektik. Arkanda kalan arabanı kim sürecek" diyerek ağladı.

Binlerce kişi katıldı

Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından eller üzerinde taşınan şehidin cenazesi, binlerce vatandaşın katılımıyla Meydanbaşı Şehitliği'ne kadar götürülüp, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yol boyunca Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, terör örgütü aleyhine sloganlar attı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AKPi Konya milletvekilleri Hasan Angı, Abdullah Çetinkaya, Orhan Erdem, Ali Öztürk ve MHP Konya Milletvekili Mustafa KalaycI, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Garnizon Komutanı Tümgeneral Alaeddin Örsal, Ereğli Kaymakamı İbrahim Ballı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve vatandaşlar katıldı.

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