-ŞEHİT JANDARMA ER TOPRAĞA VERİLDİ MİLAS (A.A) - 02.04.2011 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun cenazesi Milas'ta düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi. Şehit Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun (21) cenazesi, Emek Mahallesi Karadağ Caddesi'ndeki evinden alınarak ambulansla cenaze namazının kılınacağı Zeytuniye Camisi'ne götürüldü. Caminin bahçesinin küçük olması nedeniyle caminin yan tarafında bulunan Fatih İlköğretim Okulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından şehit er Zeynel Kapucu için askeri tören düzenlendi. Askeri törenin ardından şehit erin cenazesi askerlerin ve vatandaşların omuzlarında bir süre taşındıktan sonra Milas Şehir Mezarlığı'na götürüldü ve burada toprağa verildi. Askeri törene ve cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, MHP Muğla Milletvekili Metin Ergun, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, Muğla Valisi Fatih Şahin, Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, Milas Kaymakam Vekili Feridun Cemal Özdemir, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Şafak Yürekli, şehidin yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Tören alanına Muğla Valisi Fatih Şahin ile gelen Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, şehit erin anne ve babasına başsağlığı dileğini yineleyerek, cenaze namazını şehit erin babası ve amcasıyla birlikte kıldı. Bakan Gönül, tören boyunca şehit erin babası Ümmet Kapucu'yu kolundan tutarak destek oldu ve teselli etti. Cenaze törenine katılan ve Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', şeklinde slogan attılar. Şehidin annesi Fadime Kapucu, yaşadığı acıya dayanamayarak fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan acılı anne, mezarlığa ambulansla götürüldü.