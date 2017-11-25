Şehit imam, son yolculuğuna uğurlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerin kurşunlarıyla şehit olan imam Ramazan Bozdağ, memleketi Çorum\'un İskilip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde imam olan bekar 30 yaşındaki Ramazan Bozdağ, önceki gece yol kenarında kafasından silahla vurularak şehit edilmiş olarak bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda Bozdağ’ın terör örgütü PKK\'lılar tarafından şehit edildiği belirlendi. Bozdağ\'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsisiardından, toprağa verilmek üzere memleketi olan Çorum\'un İskilip ilçesine gönderildi.

Uçakla Ankara’ya buradan da karayolu ile İskilip’e getirilen cenaze Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Buradan ailesi tarafından alınan cenaze toprağa verilmek üzere İskilip’e bağlı Harun Köyü’ne götürüldü. Cenazenin alınışı sırasında hastane morgu önünde toplanan kalabalık, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'İmama uzanan eller kırılsın\' diye sloganı attı. Dua ve tekbirlerle morgdan alınan cenaze şehidin baba evinin bulunduğu Harun köyüne götürüldü.

Baba evinde helallik alınması sırasında, şehidin babası 54 yaşındaki Süleyman Bozdağ, annesi 53 yaşındaki Satı Bozdağ ve kardeşleri Ekrem ve Fatma Bozdağ güçlükle ayakta durabildi. Şehit imam Ramazan Bozdağ’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, baba evinde Çorum Müftüsü Ahmet Akın’ın yaptığı dua ve helallik alınmasının ardından cenaze namazı için köy camisine götürüldü.

Burada düzenlenen askeri törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, siyasi parti temsilcileri, Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bürokratlar, şehidin yakınları ve yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Şehidin cenazesi İl Müftüsü Ahmet Akın’ın yaptığı duanın ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI