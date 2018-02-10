Şehit haberini oğluna atkı örerken aldı

Afrin’de şehit olan sözleşmeli er Sergen Pamukçu'nun annesi Seliz Pamukçu'nun oğlunun şehit olduğu haberini askerlere atkı ördüğü esnada aldığı bildirildi. Anne Pamukçu haberi aldığında komşularıyla birlikte askerler için atkı ördüklerini belirterek “Severek gitti oğlum, isteyerek gitti. Ne mutlu vatanını savundu. Allahım diğer arkadaşlarını korusun. Benim bir oğlum daha var, gerekirse onu da şehit veririm. Hiç korkmuyorum. Askerimiz üşümesin diye örgü ördük dün (önceki gün) bütün gün. Bütün bina ördük, gönderecektik daha yarım duruyor evde. Yarım kaldı" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Zeytin Dalı harekâtının 21’inci gününde şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli er Sergen Pamukçu’nun cenazesi, memleketi Hatay’da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Sergen Pamukçu, Fadıl - Seliz Pamukçu çiftinin 2 oğlundan biriydi. Ağabeyi güvenlik görevlisiydi. Sergen Pamukçu, Şırnak’ta görev yapıyordu. Daha bir hafta önce Afrin operasyonu için bölgeye gelmişti. Önceki akşam annesini aradı. “Rahatım iyi merak etmeyin. Karakolda görevliyim. Siz merak etmeyin sadece dualarınızı bizden esirgemeyin. Siz rahat gezin dolaşın. Biz bu vatanı bekliyoruz. Sakın ağlamayın. İyi ki gelmişim. Korkmayın bize bir şey olmaz. Biz dimdik ayaktayız. İçiniz rahat olsun” dedi. “Hakkını helal et” diyen annesine, “Helal olsun anne” yanıtını verdi. Sabah Pamukçu ailesine oğullarının şehit düştüğü haberi geldi.



Dün Hatay’daki evlerinin önüne şehidin cenazesi geldiğinde önce komşularından helallik alındı. Anne Seliz Pamukçu “Vatanım sağolsun. Yiğidim şehit oldu. Vatan sağ olsun. Hep ne güzel evlat oldun sen bana” diyerek oğlunun askerlerin ellerinde taşıdığı fotoğrafını öptü.

"Çatışarak şehit düştü"

Şehidin naaşı, helallik alındıktan sonra Antakya Mezarlık Kompleksi’ne götürüldü. Sergen Pamukçu şehit olduğunda yanında bulunan silah arkadaşı sözleşmeli er Eyüp Özer de cenaze namazına katıldı. Şehidin annesi Şeliz Pamukçu’ya sarılıp gözyaşı döken Özer, olay anını da şehidin annesine anlattı. Özer, “Anne gece çatıştık, saat 4 gibi boynundan vuruldu” derken annesi ise “Gece kaç gibi çatıştınız, sabah ezanında mı? Allah kafirleri sağ bırakmasın ya Rabbim. Neresinden vuruldu?” dedikten sonra oğlunun silah arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Eyüp Özer de, “Çatışarak şehit düştü. Sabah ezanıydı” dedi. Bu konuşmayı duyan çevredekiler de gözyaşlarına hâkim olamadı.

Şehit Pamukçu, Antakya Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan binlerce kişi, dev Türk bayrağı açarak, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. Şehit Sergen Pamukçu’nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise “Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor” yazdığı görüldü.

Atkısı yarım kaldı

Anne Şeliz Pamukçu, komşularıyla birlikte askerler için atkı ördüklerini belirterek şunları söyledi: “Severek gitti oğlum, isteyerek gitti. Ne mutlu vatanını savundu. Allahım diğer arkadaşlarını korusun. Benim bir oğlum daha var, gerekirse onu da şehit veririm. Hiç korkmuyorum. Askerimiz üşümesin diye örgü ördük dün (önceki gün) bütün gün. Bütün bina ördük, gönderecektik daha yarım duruyor evde. Yarım kaldı...”