Şehit Fethi Sekin'in babası: Oğlum Türkiye'nin kalbinde yaşıyor

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- İZMİR Adliyesi\'ne yönelik PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya kahramanca karşı koyarken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin\'in babası Mehmet Zeki Sekin, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde oğlunun adının verildiği parkı ziyaret etti. Baba Sekin, \"Parkta, mesire alanında, öğretmenevinde, okullarda; oğlum Türkiye\'nin kalbinde yaşıyor\" dedi.

İzmir Adliyesi önüne geçen 5 Ocak\'ta bomba yüklü araçla gelen PKK\'lı teröristlerle çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin, şehit düştü. Kahraman polis memuru Fethi Sekin\'in adı birçok yerde olduğu gibi Ayvalık ilçesinde de bir parka verildi. Elazığ\'ın Baskil ilçesinden çocukluk arkadaşı olan Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Tayfur Özer\'i ziyaret için Ayvalık\'a gelen şehit Polis Fethi Sekin\'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun adı verilen parka da gitti.

Ayvalık Belediyesi tarafından yaptırılan parkta, arkadaşı Tayfur Özer ile birlikte gezen Mehmet Sekin, duygulu anlar yaşadı. Ayvalık Belediyesi\'ne teşekkür eden Baba Sekin, \"Büyük bir katliamı önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin\'in babasıyım. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye\'nin gururudur. Benim oğlum, Türkiye\'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, öğretmenevinde, parkında, sokağında, caddesinde, mesire alanında, okullarda, ormanlarda yaşıyor. Allah razı olsun devlet büyüklerimizden. Oğlumun adını ölümsüzleştirdiler. Benim Fethi\'min cesareti hafızalarımızdan, kahramanlığı kalplerimizden hiç silinmeyecektir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun\" dedi.

\'TÜRKİYE SENİN EVLADIN OLDU ARTIK\'

Balıkesir\'e geldiğinde çocukluk arkadaşı Tayfur Özer\'i de görmek istediğini belirten Baba Sekin, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan ve Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, ilçe dışında olduğu için ziyaretleri sırasında Belediye Başkan yardımcısı Gökay Bacan ve İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır ile görüştü. İlçe merkezinde 5 park yaptıklarını belirten Gökay Bacan, \"Belediye meclisindeki tüm arkadaşlarımızın desteği ile parka, şehit polisimizin adını verdik. Türkiye\'ye bir gurur bıraktı. Herkes aynı şeyi yapar mı bilmem ama çok büyük bir kahramanlık yaptı. Bu da ailenin yetiştirme tarzından kaynaklı. Temelinde siz varsınız\" diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır\'a yaptığı ziyaret sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, Gömeç İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Etol Büyüktopçu ve Merkez Karakol Amiri Savaş Sağtaş ile de görüşen Baba Sekin, Elazığ Belediyesi\'nin şehit polis Fethi Sekin anısına yaptırdığı kitabı hediye etti. İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, babasının polis olarak Elazığ\'da görev yaptığını ve kendisinin ilkokul 1 ve 2\'nci sınıfı orada okuduğunu söyledi. Polis Fethi Sekin\'in büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Müdür Bakır, hain saldırıda nice canların yok olmasına engel olan Fehti Sekin\'in ülkenin kahramanı ve gururu olduğunu belirtti. Ziyaretlerin ardından Müdür Yardımcısı Tayfur Özer, arkadaşı Mehmet Zeki Sekin\'e Ayvalık\'ı gezdirdi.



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