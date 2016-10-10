Şehit evinde HDP kavgası çıktı

Şanlıurfa'da "HDP'ye oy verenlerin Allah belasını versin" diyen şehit yakınları ile bu söze tepeki gösteren komşuları arasında kavga çıktı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Özkan Altınok’un annesine acı haberin verilmesi üzerine, "HDP’ye oy verenlerin Allah belasını versin" diyen şehit yakınları ile buna tepki gösteren komşuları arasında tartışma çıktı.

Şehidin dayısının sözüne tepki gösteren komşuları ile şehidin ailesi merdiven boşluğunda tartışıp kavga etmeye başladı. Kavga etmeye başlayan tarafları, araya giren polisler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz engelledi.