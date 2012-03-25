Şehit eşinin kundaktaki bebeğiyle hukuk zaferi

T24 - İzmir’de, eğitim uçuşu sırasında evlerin üzerine düşmek üzereyken uçağın yönünü son anda değiştirerek denize çakılan Şehit Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk’ün öğretmen eşi Hacer Öztürk’ün, 4 aylık bebeğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı verdiği hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.

İzmir’de, geçen yıl 14 Temmuz’da, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan eğitim için havalanan askeri uçak, teknik arıza nedeniyle hızla irtifa kaybetmeye başladı. Güzelbahçe ilçesinde evlerin üzerine doğru yönelen uçak, pilotların son andaki müdahalesiyle mahalleye değil, denize çakıldı. Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk ile Pilot Teğmen Erol Er şehit oldu. İlçeyi felaketten kurtaran iki pilot anısına da Şehitleri Anma Günü’nde kaza yerinin karşısındaki alana adlarını taşıyan anıt dikildi.

Acı haberi hamileyken aldı

Geçen haziran ayında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki Yatılı Bölge Okulu’na öğretmen olarak ilk ataması yapılan şehit pilotun eşi Hacer Öztürk, 14 Temmuz’da acı haberi aldığında henüz altı aylık hamileydi. Annelik hayalleri kurduğu sırada aldığı acı haberle yıkılan Hacer Öztürk, doğacak bebeği için hayata tutundu. Öztürk, eşinin şehit olmasından dolayı tayin hakkından yararlanarak ailesinin de oturduğu Aydın’ın Nazilli ilçesine atamasının yapılması için başvurdu.

Terör şehidi olmadığından...

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen olumsuz yanıttaki gerekçe Öztürk’ü şoke etti. Bakanlık, onlarca insanın canını, kendi canı pahasına kurtaran pilot yüzbaşı Hasan Öztürk’ün, şehit olduğunu, ancak terör şehidi olmadığı için de bu atamayı yapamayacağı karşılığını verdi. Hacer Öztürk’ün ikinci itirazına, henüz asaletini almadığı, üçüncü itirazına ise haziran ayında ataması yapılmasına rağmen göreve eylül ayında başlayacağı bu nedenle kadrolu hale gelmediği söylenerek hep olumsuz yanıt verildi.

Hacer Öztürk, son çare olarak atamasının yapıldığı yerdeki Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Kundaktaki bebeğiyle adliye koridorlarında hukuk mücadelesi veren Hacer Öztürk, mahkemenin isteğini yerinde bulmasıyla ilk zaferini kazandı.

'Kazanan bizler olduk’

Bakanlığın, üst mahkeme olan Gaziantep İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazın da reddedilmesiyle Hacer Öztürk, isteğine zor da olsa ulaştı. Mahkeme kararına daha fazla direnemeyen Bakanlık, geçen pazartesi Hacer Öztürk’ün atamasını istediği Nazilli Turan İlköğretim Okulu’na yaptı. Eşinin acısını yaşayamadan, annelik heyecanını tadamadan adliye koridorlarında hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Hacer Öztürk, duygularını şöyle anlattı:

“Eşim, vatanı için görev yapıyordu. Yeni pilotlar yetiştirdiği sırada, vatandaşları zarar görmesin diye uçağı denize yöneltti ve kendi canını verdi. Öğrencisi Erol Er’le hiçbir tereddüt göstermedi. Ama onun sonrasında devletin şefkatli yüzünü göremedik. Neredeyse eşimi şehit bile saymayacaklardı. Bebeğimi adliye koridorlarında büyüttüm ama sonunda istediğimi aldık. Kazanan bizler olduk. Kızımı da babasının istediği gibi yetiştireceğim, o hep kahraman babasıyla gurur duyacak.”