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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şehit eşini yüzüğünden teşhis etti

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na şehit olan özel harekat polisinin kimliğini eşi parmağındaki yüzükten teşhis etti

18 Temmuz 2016 21:48

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na şehit olan özel harekat polisi 42 yaşındaki Aytekin Kuru’nun kimliğini eşi Ayşe Kuru, parmağındaki yüzükten teşhis etti.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevliyken darbe girişiminden 15 gün önce Özel Harekat Daire Başkanlığı’na atanan Aytekin Kuru’nun Adana’nın Kozan İlçesi’ne bağlı Pekmezci Mahallesi’nde oturan ailesi, hava saldırısının ardından oğullarını aradı ama ulaşamadı. İddiaya göre gelinleri Ayşe’yi arayan ve ’Ben de ulaşamıyorum’ cevabını alan anne Esma Kuru, kardeşleriyle birlikte pazar günü Ankara’ya hareket etti.

 

“Bu benim eşim”

 

Aile, bugün sabah saatlerinde Ankara Adli Tıp Kurumu Morgu’na giderek Aytekin Kuru’yu aradı. İçeri alınan Ayşe Kuru, cenazeler arasında eşini ararken, bir elde gördüğü yüzük dikkatini çekti. Yüzüğe dikkatlice bakan Ayşe Kuru, "Bu benim eşim" diyerek sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Ayşe ile annesi Esma Kuru’yu adli tıptaki görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, Kozan’da bekleyen baba Süleyman’a acı haberi şehidin dayısı verdi. Acı haberle fenalaşan Süleyman Kuru Kozan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, eve taziye çadırı kurulup Türk bayrakları asıldı.

21 yıllık polis memuru olan, 14 yaşındaki Rabia Gizem ile 5 yaşında Mehmet Gürkan Kuru’nun babası Aytekin Kuru’nun annesinden DNA testi için örnekler alınırken, cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Pekmezci Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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GölbaşıÖzel Harekat Daire BaşkanlığısaldırışehitAytekin Kuru

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