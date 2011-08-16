-Şehit Er'in cenazesi Konya'ya gönderildi OSMANİYE (A.A) - 16.08.2011 - Osmaniye'de, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Rıfkı Damar'ın (21) cenazesi memleketi Konya'nın Kadınhanı ilçesine gönderildi. Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit cenazesi, aynı hastaneye ait ambulansla Şehit Piyade Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası'na getirildi. Burada basına kapalı olarak düzenlenen, Vali Celalettin Cerrah'ın da katıldığı törenin ardından şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi ambulansla Adana'ya gönderildi. Şehit Piyade Er Rıfkı Damar'ın cenazesinin Adana'nın merkez Sarıçam İlçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan havayolu ile Konya'ya gönderildiği kaydedildi. Bu arada, aynı çatışmada yaralanan ve Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Er Ramazan Koçu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Haçbel mevkisinde, dün güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmış, çatışmada Piyade Er Rıfkı Damar şehit olurken, Er Ramazan Koçu da yaralanmıştı.