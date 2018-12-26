Şehit Er Özkur'un eşyaları ailesine teslim edildi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş),(DHA)-Hakkari\'de geçtiğimiz Kasım ayında 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan topçu er İbrahim Özkur\'un özel eşyaları, Muş Varto\'da yaşayan ailesine teslim edildi. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz tarafından teslim edilen eşyaları alan baba Kutbettin Özkur, her zaman yanlarında olan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde geçtiğimiz 9 Kasım günü meydana gelen patlamada topçu er İbrahim Özkur ile birlikte 7 silah arkadaşı şehit oldu. İbrahim Özkur\'un Milli Savuma Bakanlığı tarafından gönderilen, tabutuna sarılı olan Türk bayrağı, Kuran\'ı Kerim ve özel eşyaları ailesine teslim edildi. Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Garnizon Komutanı Üsteğmen Ahmet Anzarlı, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Müftüsü Mehmet Akif Coşkun ile şehit babası Kutbettin Özkur\'un evine gitti. Kaymakam Erkan Kaçmaz, şehidin özel eşyalarını baba Kutbettin Özkur ile şehidin eşi Ceylan Özkur’a teslim etti.

Kaymakam Kaçmaz, aileye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün selamlarını iletti. Eşyaların teslimi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, acılı baba Kutbettin Özkur, her zaman yanlarında olan devlet yetkililerine teşekkür etti.

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