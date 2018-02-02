T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit er, operasyon öncesi 'Merak etmeyin tatile gideceğim' mesajı yazmış (2)

KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar için memleketi Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde

02 Şubat 2018 18:00

KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Kuzey Irak\'ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar için memleketi Siirt\'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde tören düzenlendi. Köy meydanındaki cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3\'üncü Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Belek, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helikopterle köye getirilen şehit er Hayrettin Dindar\'ın naaşı, köy meydanına getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Şirvan İlçe Müftüsü Hulusi Güner tarafından dualar okundu. Şehit Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar\'ın naaşı, daha sonra köydeki Şeyh Habip Mezarlığı\'na defnedildi. 
Şehidin baba evinde anne Fatma Dindar ve yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, askerlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan şehidin babası Akif Dindar ise, \"Vatan sağolsun\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ Kuzey Irak Kani RashPKKSözleşmeli Er Hayrettin DindarSiirtOrmanbağıBaşbakan Yardımcısı MehmetSiirt Valisi Ali Fuat AtikTugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk YavuzJandarma Komutanı Kıdemli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24