Şehit Emniyet Müdürü'nün adının, oturduğu sokağa verilmesi için belediyeye başvuru

RİZE, (DHA) - RİZE merkeze bağlı Portakallık Mahallesi\'nin muhtarı Tuncay Maşalacı, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin adının, evinin bulunduğu sokağa verilmesini istedi. Maşalacı, Altuğ Verdi\'nin isminin, mahalledeki 4 No\'lu Çıkmaz Sokak\'a verilmesi için Rize Belediyesi\'ne dilekçe verdi.

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal\'ın yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülürken, Altuğ Verdi\'nin isminin, Portakallık Mahallesi\'ndeki evinin yer aldığı sokağa verilmesi için girişimde bulunuldu. Portakallık Mahallesi\'nin muhtarı Tuncay Maşalacı, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Verdi\'nin isminin, mahalledeki 4 No\'lu Çıkmaz Sokak\'a verilmesi için Rize Belediyesi\'ne dilekçe verdi. Muhtar Maşalacı, mahalledeki sokağın adının değiştirilip, \'Şehit Altuğ Verdi Sokağı\' yapılmasını talep ettiği dilekçesinde şunları kaydetti:

\'Rize Merkez Portakallık Mahallesi sakinleri ve esnaflarıyla yapmış olduğum istişare neticesinde şehit olan Altuğ Verdi Müdürümüzün Portakallık Mahallesi 4 No’lu Çıkmaz Sokakta oturduğundan bu sokağın ismi değiştirilerek Şehit Altuğ Verdi Sokağı verilmesini talep ve arz ederiz.\'

Rize Belediye Başkanlığı\'na ulaştırılan başvuru talebinin, ocak ayındaki belediye meclis gündemine alınacağı belirtildi.



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