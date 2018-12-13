Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin adı Yalova'da yaşatılacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- RİZE\'de, tayin isteyen polis memuru tarafından makamında vurularak şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin ismi, Yalova’da yaşatılacak. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şehrin ana caddelerinden birine, şehit müdürün adının verileceğini açıkladı.

Başkan Salman, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda ülkemizi temsil eden, önemli görevlerde bulunan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin adını yaşatmak için harekete geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Yalova’da vefa duygusunu her zaman ön planda tuttuk. Ülkemizin değerlerini, kentimizin değerlerini ölümsüzleştirmek adına isimlerini park, sokak ve caddelere verdik. Önümüzdeki ay meclis gündemine konuyu taşıyarak kentimizde bir caddemize ‘Şehit Altuğ Verdi’ adını vermeyi teklif edeceğiz. Caddeyi, özel peyzaj düzenlemeleri ile şehidin adına ve hizmetlerine yakışır bir şekilde yeniden düzenleyeceğiz.\"



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