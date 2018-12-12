Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (6)

BİR GÜN ÖNCE SPOR SALONUNA GİTMİŞ

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin, olaydan bir gün önce spor yapmak için gittiği kentteki bir spor salonundaki görüntüleri ortaya çıktı. Spor merakı olan ve yüzmeye de önem veren Emniyet Müdürü Verdi\'nin gittiği spor salonunda güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerinde, oldukça neşeli olduğu, spor salonu yetkilileri ve çalışanlarıyla sohbet ettiği görülüyor.

Şehit Verdi\'nin sırtındaki çantasıyla geldiği spor salonundaki görüntülerine, paylaşıldığı sosyal medyada \'Mekânı cennet olsun\' yorumları yapıldı.



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